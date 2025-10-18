Ucciso nel parcheggio dell' università a Perugia la vittima era reduce da una serata nei locali con gli amici

Si chiamava Hekuran Cumani il 23enne ucciso a Perugia con una coltellata nel parcheggio dell’università. Il giovane viveva a Fabriano (Ancona) ed era andato a Perugia con gli amici per passare la serata. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe incontrato un altro gruppo di giovani con i quali ci sarebbe stato un diverbio, pare per futili motivi. Dalle parole si sarebbe poi passati all’aggressione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ucciso nel parcheggio dell'università a Perugia, la vittima era reduce da una serata nei locali con gli amici

