Ucciso a coltellate disposta la super perizia

di Antonella Marchionni Omicidio volontario o legittima difesa? È il dubbio al centro del processo per la morte di Dritan Idrizi, 37enne residente a San Giovanni in Marignano, ucciso dal 38enne Artur Cerria con tre coltellate la sera del 7 agosto 2024 a Tavullia. Un caso che, a distanza di un anno, continua a oscillare tra le due ipotesi, con un elemento chiave ancora da chiarire: da dove arrivavano i colpi e in che posizione si trovavano i due uomini. È questo ciò che il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pesaro, Versini, ha chiesto di accertare, affidando alla dottoressa Loredana Buscemi, medico legale nominato dalla Procura, un’integrazione alla relazione già depositata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a coltellate, disposta la super perizia

