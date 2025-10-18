Uccide la fidanzata incinta perché non vuole abortire dopo mesi Shaine March ammette il delitto volontario

Ha ammesso di aver ucciso volontariamente la compagna 32enne Alana Odysseos a Londra dopo che quest'ultima si era rifiutata di abortire. La donna era incinta del suo terzo figlio. Shaine March è ora tornato in carcere in attesa di giudizio il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tg3. . Interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano per Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata, Pamela Genini. È accusato di omicidio premeditato e stalking. - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la fidanzata incinta perché non vuole abortire, dopo mesi Shaine March ammette il delitto volontario - Ha ammesso di aver ucciso volontariamente la compagna 32enne Alana Odysseos dopo che quest'ultima si era rifiutata di abortire ... Riporta fanpage.it