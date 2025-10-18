Uccide la fidanzata incinta perché non vuole abortire dopo mesi Shaine March ammette il delitto volontario

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ammesso di aver ucciso volontariamente la compagna 32enne Alana Odysseos a Londra dopo che quest'ultima si era rifiutata di abortire. La donna era incinta del suo terzo figlio. Shaine March è ora tornato in carcere in attesa di giudizio il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

