Uccellini in gabbia maltrattati allevatore a processo Erano venduti per il richiamo alla caccia
ANCONA – Costretti a vivere in piccole gabbie, nei loro stessi escrementi, senza la possibilità di volare, con il piumaggio abraso e il becco ferito per lo stress perché cercavano in tutti i modi di salvarsi da quella situazione spingendosi avanti e indietro contro le sbarre. Tutti uccellini da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Polly l’uccellino magico é sorprendente! Scarta la gabbia, usa la bacchetta e lui apparirà, pronto a cinguettare e a ripetere la tua voce. Tante novità per grandi e piccini sono arrivate qui in Ludosfera, corri a scoprirle! - facebook.com Vai su Facebook
“UNA GABBIA IN CERCA DI UN UCCELLO”. PARLARE DI CORRUZIONE CON UN MAGISTRATO (2) - X Vai su X
Detiene uccelli illegalmente, a processo per maltrattamento - A un 77enne contestati anche frode e commercio di selvatici. Come scrive msn.com