Uccellini in gabbia maltrattati allevatore a processo Erano venduti per il richiamo alla caccia

Anconatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Costretti a vivere in piccole gabbie, nei loro stessi escrementi, senza la possibilità di volare, con il piumaggio abraso e il becco ferito per lo stress perché cercavano in tutti i modi di salvarsi da quella situazione spingendosi avanti e indietro contro le sbarre. Tutti uccellini da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

uccellini gabbia maltrattati allevatoreDetiene uccelli illegalmente, a processo per maltrattamento - A un 77enne contestati anche frode e commercio di selvatici. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccellini Gabbia Maltrattati Allevatore