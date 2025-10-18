ROMA – Tv2000 prosegue il viaggio alla scoperta dei borghi più affascinanti d’Italia con una nuova puntata del programma ‘Borghi d’Italia’, condotto da Mario Placidini. Questa settimana le telecamere si trasferiscono in Sicilia alla scoperta di Racalmuto, in provincia di Agrigento, il centro storico che ha dato i natali a uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento: Leonardo Sciascia. In onda oggi alle ore 12.15 su Tv2000 e disponibile on demand su Play2000. Durante la puntata intervengono il sindaco Calogero Bongiorno; il parroco e rettore del santuario di Maria SS. del Monte, don Carmelo La Magra; Charles Criminisi, rappresentante della città di Hamilton in Canada gemellata con Racalmuto e gli altri protagonisti del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tv2000: ‘Borghi d’Italia’ in Sicilia alla scoperta di Racalmuto