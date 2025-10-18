TV Talk anticipazioni e ospiti del 18 ottobre | Selvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a Roast in Peace In apertura il caso Ranucci

Atomheartmagazine.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mia Ceran torna oggi con la terza puntata stagionale di TV Talk, in onda alle 15 su Rai 3. Con lei gli analisti Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone, Silvia Motta e il team dei giovani analisti guidati da Nicholas Vitaliano. Al centro della puntata: attualità, media e i format più discussi della settimana. Indice. TV Talk anticipazioni 18 ottobre 2025 – Apertura: solidarietà a Sigfrido Ranucci e prime analisi. Caso Garlasco: l’onda mediatica attorno a Massimo Lovati. Satira & attualità: lo sguardo sui negoziati per Gaza. ReTVeet e focus entertainment: Lucarelli tra Roast in Peace e Ballando. Cucina in TV: Joe Bastianich e i nuovi trend di format e linguaggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

tv talk anticipazioni e ospiti del 18 ottobre selvaggia lucarelli commenta il suo funerale a roast in peace in apertura il caso ranucci

© Atomheartmagazine.com - TV Talk, anticipazioni e ospiti del 18 ottobre: Selvaggia Lucarelli commenta il suo “funerale” a Roast in Peace. In apertura il caso Ranucci

Scopri altri approfondimenti

tv talk anticipazioni ospitiTV Talk, anticipazioni e ospiti del 18 ottobre: Selvaggia Lucarelli commenta il suo “funerale” a Roast in Peace. In apertura il caso Ranucci - TV Talk anticipazioni 18 ottobre 2025: apertura sul caso Ranucci, focus Garlasco, satira e Gaza. Da atomheartmagazine.com

tv talk anticipazioni ospitiSelvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a TV Talk - TV Talk: Mia Ceran torna su Rai 3 con Riccardo Iacona, Selvaggia Lucarelli, Joe Bastianich e Gene Gnocchi. Riporta davidemaggio.it

tv talk anticipazioni ospitiTV Talk, anticipazioni e ospiti di oggi sabato 18 ottobre - Si rinnova l'appuntamento con la terza puntata di TV Talk, il magazine dedicato al mondo della televisione in onda alle 15. Secondo corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Tv Talk Anticipazioni Ospiti