TV Talk anticipazioni e ospiti del 18 ottobre | Selvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a Roast in Peace In apertura il caso Ranucci

Mia Ceran torna oggi con la terza puntata stagionale di TV Talk, in onda alle 15 su Rai 3. Con lei gli analisti Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone, Silvia Motta e il team dei giovani analisti guidati da Nicholas Vitaliano. Al centro della puntata: attualità, media e i format più discussi della settimana. Indice. TV Talk anticipazioni 18 ottobre 2025 – Apertura: solidarietà a Sigfrido Ranucci e prime analisi. Caso Garlasco: l'onda mediatica attorno a Massimo Lovati. Satira & attualità: lo sguardo sui negoziati per Gaza. ReTVeet e focus entertainment: Lucarelli tra Roast in Peace e Ballando. Cucina in TV: Joe Bastianich e i nuovi trend di format e linguaggi.

