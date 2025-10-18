2025-10-18 21:03:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: “Nel primo tempo eravamo bellini, abbiamo creato delle situazioni ma ci siamo limitati a quello mentre nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Detto questo il gol ce lo siamo confezionati noi, complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi”. Così Antonio Conte commenta la trasferta al Grande Torino, dove il Napoli è uscito sconfitto con il finale di 1-0. A decidere l’incontro è stata la rete dell’ex Giovanni Simeone. Il calendario degli azzurri prevede ora il ritorno in Europa, dove il 21 ottobre al Philips Stadion contenderà al Psv Eindhoven la 3ª giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund…