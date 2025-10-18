Tutto quello che c’è da sapere sulla Manovra 2026 del governo di Giorgia Meloni | 18 miliardi tra fisco serietà ed equilibrio

Il Consiglio dei Ministri nelle scorse ore ha approvato la manovra 2026. Tra i “protagonisti” del provvedimento lavoratori, famiglie e banche. Ma solo a queste ultime è stato chiesto un sacrificio. “ Una manovra seria ed equilibrata ” che aiuterà “ famiglie, lavoratori e imprese ”. Ha definito così la Legge di Bilancio 2026 appena licenziata dall’esecutivo, la premier Giorgia Meloni. Gli stanziamenti complessivi ammontano a 18,7 miliardi di euro. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

