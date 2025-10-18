Tutto il padel in un’app

Bazr porta l’esperienza del padel a un nuovo livello, trasformando la passione in acquisto con un click. Su Bazr, la prima app di live social commerce europea che connette creator, brand e utenti, è possibile trovare attrezzature e accessori per il padel adatti a tutti i livelli – dal neofita al giocatore esperto – con la guida di creator specializzati che aiutano nella scelta del prodotto più adatto. L’edizione 2025 del Milano Premier Padel - caratterizzata da un record di pubblico (oltre 35mila spettatori nell'arco della settimana di incontri) - ha segnato un salto in avanti in termini di fan engagement e shopping sportivo grazie a Bazr, la prima app di live shopping d'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

