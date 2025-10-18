Dai balconi, lungo i viali e i ponti, Israele ha reso omaggio a Inbar Haiman, 27 anni, uccisa quel terribile 7 ottobre 2023 al Nova Festival. La salma fu poi trascinata a Gaza, dove è rimasta per due anni nelle mani di Hamas. Fino a mercoledì 15 ottobre 2025, quando è stata restituita allo Stato ebraico nell'ambito dell'accordo per la liberazione degli ostaggi. La famiglia, gli amici, ma anche tanti sconosciuti hanno voluto salutare "Pink", come la giovane donna era conosciuta nel mondo dei graffiti. Quel rosa, oggi, diventato il colore del lutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tutti in rosa per salutare Inbar, uccisa al Nova Festival