Domenica ci aspetta una battaglia vera, di quelle da vivere con il cuore in gola e la sciarpa al cielo! Si gioca al Benelli di Ravenna, in trasferta, ma non saremo certo soli: più di 600 amaranto pronti a farsi sentire, anche se mancheranno circa 200 tifosi dei gruppi organizzati, esclusi per i pochi posti concessi dalla società ravennate a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Analizzando la partita avremo di fronte una squadra avversaria che gioca con un 3 5 2, che non è strettamente difensivo a “caratello” cioè a mantenimento e “invecchiamento” di un risultato acquisito, ma ha dei ” quinti” laterali che hanno qualità di attaccanti piu che da difensori,. 🔗 Leggi su Lortica.it

Tutti al Benelli: l'Arezzo pronto all'assalto esterno!