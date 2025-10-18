Turista si infortuna a Monterosso portata in salvo con l’elicottero Drago
Monterosso al Mare (La Spezia), 18 ottobre 2025 – Nel primo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco del comando provinciale di La Spezia sono intervenuti sul sentiero 591 in località Punta Mesco (nel comune di Monterosso al Mare ) per soccorrere una 70enne di Milano che si era infortunata in una zona impervia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e del distaccamento volontario di Levanto con dieci unità e l'ausilio del personale del Soccorso alpino della Spezia. La turista milanese è stata issata a bordo dell’elicottero Drago 157 dei vigili del fuoco tramite verricello e poi trasportata alla elisuperficie di Monterosso al Mare, dove è stata affidata alle cure del personale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it
