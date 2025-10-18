Turismo Worldtours alla BMTA di Paestum snocciola numeri da record per Pompei

Il gruppo sarà tra i protagonisti della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Conte: "Oltre 35mila visitatori accompagnati da noi a Pompei in sei mesi: ma deve essere punto di partenza, non di arrivo". PAESTUM – Solo nei primi sei mesi dell'anno, oltre 35mila visitatori hanno scelto i servizi di Worldtours per visitare gli scavi archeologici di .

