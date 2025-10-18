Turismo | la Cina fara’ un’apparizione da record al World Travel Market di Londra

La Cina e’ pronta a fare un’apparizione da record al World Travel Market (WTM) 2025 di Londra il mese prossimo, con una partecipazione e uno spazio espositivo senza precedenti, ha annunciato ieri l’Ufficio nazionale del turismo della Cina (CNTO) di Londra. Piu’ di 130 delegati, insieme a 56 imprese culturali e turistiche, dalla Cina hanno confermato la partecipazione all’evento, previsto dal 4 al 6 novembre. Secondo il CNTO di Londra, si tratta della piu’ grande delegazione cinese mai inviata al WTM di Londra. Gli espositori rappresentano un’ampia gamma di settori, comprese compagnie aeree, agenzie di viaggio, operatori di viaggi studio, hotel, ristorazione, attrazioni turistiche e compagnie di crociere, coprendo in modo efficace l’intera catena dell’industria turistica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

