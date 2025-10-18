Prosegue il ping pong sui dati del movimento turistico 2025, al momento resi noti sino allo scorso mese di agosto (presenze a -13,50%), tra Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna e l’Amministrazione del Comune termale. Dopo l’iniziale intervento di Fratelli d’Italia e la successiva replica dell’Amministrazione, ora FdI risponde, con una lunga nota del coordinatore Filippo Lanzi, nella quale, in stretta sintesi, chiede all’Amministrazione stessa "meno chiacchiere, più dati", e di convocare altresì, "subito gli Stati Generali del turismo". "L’analisi approfondita sui dati turistici di Bagno di Romagna, per il periodo gennaio agosto 2025 – scrive Lanzi – rivela un quadro di forte contrazione, posizionando la località in netta difficoltà rispetto alla media regionale e alle altre tipologie di destinazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, FdI rilancia sulla crisi: "Servono subito gli Stati Generali"