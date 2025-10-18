Turetta | ecco perché rinuncio a Appello

10.00 Il quotidiano veneziano Il Gazzettino pubblica la lettera con cui Filippo Turetta, condannato in primo grado all' ergastolo per avere ucciso Giulia Cecchettin, rinuncia all'Appello. Nella lettera, scritta a mano, Turetta si dice "spinto dai forti sensi di colpa". "Sento il bisogno di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto e di cui mi pento ogni giorno". Pensando a Giulia, scrive, "ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in 1°grado". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

