Tumori | oncologo Antonuzzo ‘con immunoterapia durvalumab – 32% recidive cancro vescica’
“Ad oggi per i pazienti che hanno un tumore della vescica in stadio precoce, quindi non muscolo invasivo ad alto rischio, il trattamento standard è rappresentato dall’utilizzo della terapia con Bcg, dopo la resezione transuretrale della neoplasia. L’obiettivo è ridurre il rischio di recidive locali, ma si verifica ancora un’alta percentuale di ricadute, che possono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Un grande passo avanti per la sanità campana con la nascita di un nuovo Dipartimento Oncologico Interaziendale, che rafforza la rete di cura e mette al centro i bisogni dei pazienti affetti da tumori cutanei. Questa struttura nasce con l’obiettivo di coordinare - facebook.com Vai su Facebook
L'attività fisica contro tumori e recidive, oncologi 'in corsa' con Oncorun2025 - Oncologi, medici, infermieri, operatori sanitari dei reparti di Oncologia italiani, tutti 'in corsa' per promuovere un messaggio preciso: l'attività fisica è fondamentale per la prevenzione dei tumori ... Segnala ansa.it
Tumori, oncologo De Vivo: "L'attività fisica ha un impatto favorevole su prognosi" - "L'attività fisica ha un impatto favorevole in tutti i nostri pazienti, non soltanto quelli affetti da carcinoma della vescica, ma su tutti quelli che seguono cure ... Da notizie.tiscali.it