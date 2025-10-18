Tumori in ricerca Cina avanti a Usa e Italia oncologi Serve Agenzia nazionale ad hoc
Curigliano (Esmo), 'investire l'1,5-2% del Pil, il 70% dei farmaci tumorali arriva dalla Cina' - Di Maio (Aiom), 'è allarme carenza professionisti' Berlino, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "In ricerca l'Italia è dietro a Cina e Usa. Siamo terzi al mondo, una buona notizia che conferma la qualità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
