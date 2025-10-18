Tumori cancro seno precoce | terapie orali migliorano sopravvivenza

All'Esmo presentato studio fase 3 monarchE, 'abemaciclib con terapia endocrina prolunga sopravvivenza in malattia ormonosensibile Her2- ad alto rischio con 2 anni di trattamento' Berlino, 18 ott. (Adnkronos Salute) - Con oltre 53mila nuovi casi diagnosticati ogni anno e 15.500 decessi stimati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tumori cancro seno precoce terapie orali migliorano sopravvivenza

