Tudor sul Como | Tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa

L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro il Como. Come ha ritrovato la squadra? «Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme». Sul Como? «Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perché sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club.

