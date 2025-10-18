L0allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro il Como La conferenza di Igor Tudor. Come ha ritrovato la squadra? «Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme». Leggi anche: Il fenomeno Como intriga anche L’Equipe: ha speso già più di cento milioni, è tra i club europei più spendaccioni Sul Como? «Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perché sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor sul Como: «Tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa»