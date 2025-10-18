Tudor Juve Moretto rivela | Rapporti freddi con Comolli il lavoro del tecnico è sotto osservazione Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul rapporto con Comolli e sul futuro del tecnico bianconero. Cosa ha detto. Un futuro in bilico, un’ombra che ritorna. La panchina di Igor Tudor alla Juve è tutt’altro che salda. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il lavoro del tecnico croato è « sotto osservazione » e i rapporti con il DG bianconero Damien Comolli sarebbero « piuttosto freddi ». Uno scenario che, inevitabilmente, riaccende le voci su un possibile ritorno di fiamma per Roberto Mancini. Tudor sotto esame: Como, Real e Lazio decisive. Dopo un avvio di stagione entusiasmante, la Signora si è inceppata in una serie di cinque pareggi consecutivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor juve moretto rivela rapporti freddi con comolli il lavoro del tecnico 232 sotto osservazione retroscena sul futuro dell8217allenatore bianconero

© Juventusnews24.com - Tudor Juve, Moretto rivela: «Rapporti freddi con Comolli, il lavoro del tecnico è sotto osservazione». Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero

Altre letture consigliate

tudor juve moretto rivelaMoretto: “Rapporti freddi tra Comolli e Tudor. Il tecnico croato è sotto osservazione. Non risultano contatti recenti con Mancini” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato alcuni aggiornamenti legati al futuro di Igor Tudor e Roberto Mancini. Come scrive tuttojuve.com

tudor juve moretto rivelaJuventus, Moretto: ‘Tudor sotto osservazione, stima dei bianconeri per Maresca’ - Dopo i cinque pareggi consecutivi raccolti tra campionato e Champions League, la Juventus si trova in un momento di riflessione. Scrive it.blastingnews.com

tudor juve moretto rivelaCalciomercato Juve, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti in casa bianconero su Tudor e nuovo DS - Calciomercato Juve, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti in casa bianconero su Tudor e nuovo DS Un club a due velocità, con un presente da sistemare e un futuro da pro ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Moretto Rivela