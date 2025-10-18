Tudor Juve Moretto rivela | Rapporti freddi con Comolli il lavoro del tecnico è sotto osservazione Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero

Tudor Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul rapporto con Comolli e sul futuro del tecnico bianconero. Cosa ha detto. Un futuro in bilico, un’ombra che ritorna. La panchina di Igor Tudor alla Juve è tutt’altro che salda. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il lavoro del tecnico croato è « sotto osservazione » e i rapporti con il DG bianconero Damien Comolli sarebbero « piuttosto freddi ». Uno scenario che, inevitabilmente, riaccende le voci su un possibile ritorno di fiamma per Roberto Mancini. Tudor sotto esame: Como, Real e Lazio decisive. Dopo un avvio di stagione entusiasmante, la Signora si è inceppata in una serie di cinque pareggi consecutivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Moretto rivela: «Rapporti freddi con Comolli, il lavoro del tecnico è sotto osservazione». Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero

