Tudor Il Como ha speso tanti soldi è una finta piccola

Il tecnico della Juve: "Yildiz è cresciuto tanto, se il problema è lui, allora non ne abbiamo" TORINO - "I nazionali sono tornati come sempre, uno dopo l'altro, ma stanno bene, senza infortuni. Per preparare la gara di domani abbiamo fatto due allenamenti insieme". Lo ha detto il tecnico della Juven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tudor "Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola"

