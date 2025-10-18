Tudor | Il Como è una finta piccola Yildiz cresce bene e domani gioca

Il tecnico della Juve: "Grande rispetto per l'avversario, ma faremo la nostra prestazione. Cambiare la difesa per l'assenza di Bremer? Non dico mai quello che proviamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Il Como è una finta piccola, Yildiz cresce bene e domani gioca"

