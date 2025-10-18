Tudor e la frecciatina al Como | È una finta ' piccola' hanno speso tantissimo
Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Tudor nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
#Tacchinardi esalta #Tudor Frecciatina all'#Inter - X Vai su X
Alessandro Del Piero ha assistito a Juventus–Milan dallo studio di Sky. Il giudizio che dà sulla prestazione dei bianconeri e sul modo in cui Tudor ha inquadrato (o vorrebbe farlo…) la squadra è estremamente reale, crudo. - facebook.com Vai su Facebook
Tudor, Juve sul pezzo e frecciatina: "Si è andati anche oltre. Concreti? Possiamo parlarne un'ora" - Il serbo, come contro il Parma, entra dalla panchina e firma un'altra rete, questa volta pesante da tre punti contro ... Lo riporta tuttosport.com