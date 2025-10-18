Tudor difende i suoi | La squadra è un organismo vivo che cambia forma e interpreti Ma qui alla Juve dobbiamo vincere

Tudor, il tecnico bianconero risponde alle critiche: spiega le difficoltà nel trovare continuità ma ribadisce la mentalità del club e il lavoro sui singoli. Un organismo vivo, in continua evoluzione, influenzato da mille variabili. Ma anche una maglia pesante, quella della  Juventus, che impone un’unica legge: vincere. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro il  Como,  Igor Tudor  ha offerto una profonda riflessione sull’identità della sua squadra, rispondendo alle critiche per la mancanza di continuità e spiegando le complessità del suo lavoro. Tudor: la squadra è un organismo vivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor difende suoi squadraTudor categorico in conferenza stampa: «Manca equilibrio a questa squadra? Si parla tanto, ora vi dico la mia». L’analisi del mister - Tudor, il tecnico risponde alle critiche: la squadra sa cosa fare in campo, il problema è la continuità nell’arco dei novanta minuti Nessuna crisi di identità, nessun problema di equilibrio. Da juventusnews24.com

Tudor difende la Juve dalle critiche: «Vero che qui il pareggio non basta, ma quando faccio analisi guardo anche un altro aspetto» - Tudor difende le prestazioni dei suoi: contro Atalanta e Villarreal la Juve ha giocato meglio, è mancato solo il risultato per vincere Testa alta, consapevolezza della propria forza, ma anche fame di ... juventusnews24.com scrive

tudor difende suoi squadraTudor “Io vedo una Juve in crescita, Milan grande squadra” - TORINO (ITALPRESS) – Igor Tudor, alla vigilia della sfida in casa contro il Milan, difende la sua squadra , che vede “in ... Si legge su iltempo.it

