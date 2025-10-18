Tudor difende i suoi | La squadra è un organismo vivo che cambia forma e interpreti Ma qui alla Juve dobbiamo vincere

Tudor, il tecnico bianconero risponde alle critiche: spiega le difficoltà nel trovare continuità ma ribadisce la mentalità del club e il lavoro sui singoli. Un organismo vivo, in continua evoluzione, influenzato da mille variabili. Ma anche una maglia pesante, quella della Juventus, che impone un’unica legge: vincere. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro il Como, Igor Tudor ha offerto una profonda riflessione sull’identità della sua squadra, rispondendo alle critiche per la mancanza di continuità e spiegando le complessità del suo lavoro. Tudor: la squadra è un organismo vivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor difende i suoi: «La squadra è un organismo vivo, che cambia forma e interpreti. Ma qui alla Juve dobbiamo vincere»

