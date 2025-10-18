TU SI QUE VALES | LA QUARTA PUNTATA TRA LIP SYNC BATTLE E SPETTACOLARI ESIBIZIONI

Sabato 18 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto immancabile appuntamento con il talent show più seguito del sabato sera, Tu Si Que Vales. Nuovi incredibili performer di tutte le età e di tutte le discipline sono pronti ad esibirsi con spettacolari numeri artistici per stupire, emozionare, divertire il pubblico in studio e a casa. Chi di loro riuscirà a conquistare il desiderato “vales” della straordinaria giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli? In questa puntata la gara di Lip Sync verrà fatta solo dai cinque giudici. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TU SI QUE VALES: LA QUARTA PUNTATA TRA LIP SYNC BATTLE E SPETTACOLARI ESIBIZIONI

