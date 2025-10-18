Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 18 ottobre. Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 18 ottobre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ascolti TV Total Audience | Sabato 27 Settembre 2025. Tú Sí Que Vales (+30K) passa dal 28.54 al 28.49%, Ballando (+29K) dal 23.03 al 23.06%. L'Italvolley maschile (+74K) in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, “Tu sì que vales” batte “Ballando” per un soffio: il traino De Martino non basta - X Vai su X

Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera - Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Canale 5: ecco cosa vedremo e cosa è piaciuto ai giudici. Da libero.it

Tu si que vales, ospiti e anticipazioni stasera 18 ottobre: da - Una nuova puntata di Tu si que vales andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5, promettendo nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. corrieredellumbria.it scrive

Tu Sì Que Vales, le anticipazioni del 18 ottobre: Bonolis si commuove e Maria De Filippi lo consola - Paolo Bonolis si emoziona di fronte a un’esibizione, mentre Maria De Filippi lo consola: questo e altro nella quarta puntata di Tu Sì Que Vales. Si legge su dilei.it