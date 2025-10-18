di Amalia Apicella Si intitola Tu non mi perderai mai ed è liberamente ‘inspirato’ al Cantico dei Cantici. È il lavoro che Raffaella Giordano, protagonista della danza europea e co-fondatrice della compagnia Sosta Palmizi, porta all’ Arena del Sole di Bologna stasera alle 21.30 e domani alle 18. Dopo vent’anni dalla creazione, l’assolo viene affidato da Giordano a Stefania Tansini, vincitrice del Premio Ubu Miglior attrice e performer under 35 nel 2022. Si tratta di un vero e proprio passaggio di consegne artistiche che restituirà nuova linfa all’assolo ‘inspirato’ – come scrive la stessa Giordano con un rimando al gesto dell’’immettere aria’ – al testo biblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Tu non mi perderai mai’. L’assolo ’inspirato’ al Cantico dei Cantici