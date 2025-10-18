Tratto dall’Accademia della Crusca Sono arrivati al servizio di consulenza linguistica della Crusca molti quesiti che riguardano i pronomi allocutivi (detti anche di cortesia o reverenziali), quelli cioè che si usano per rivolgersi agli altri, parlando e scrivendo. Le persone che ci hanno scritto chiedono vari chiarimenti: sulla storia dei pronomi allocutivi, sul loro uso nelle traduzioni da altre lingue (in particolare, traduzioni di romanzi ambientati nel Quattrocento e nell’Ottocento) e nella scrittura teatrale, sulle maiuscole o minuscole iniziali con le quali devono essere scritti, sulle regole da rispettare oggi in base alla grammatica (e alle convenzioni sociali). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tu, lei, voi: quale pronome scegliere? Risponde la Crusca