2025-10-18 11:09:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Vincent Candela, è stato compagno di squadra di Chivu alla Roma, dal 2005 al 2007, che ricordi ha dell’attuale tecnico dell’Inter? “Era un guerriero intelligente. Parliamo di un ex difensore molto lucido negli interventi, tecnico e perspicace anche in mezzo al campo, il che non è da tutti. Un campione che ha vinto tanto in carriera, sia all’Inter, ma anche con la Roma. E poi è uno che si fa rispettare nel modo giusto. Non gli serve strillare per farsi ascoltare. E questa dote la stiamo vedendo anche ora che è diventato allenatore”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – "Chivu rispettato senza strillare. Non è un artista ma… Inter, solo uno Scudetto"