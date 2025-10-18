Trump | aperture da Maduronon vuole guai

7.30 Confermando l'attacco aereo contro una barca sospettata di fare narcotraffico, il presidente Usa ha detto che il leader venezuelano Maduro cerca la distensione con gli Usa: "Ha offerto tutto, non vuole mettersi nei guai con noi". Washington accusa Maduro di essere a capo di un cartello della droga, e contro il narcotraffico ha dispiegato unità navali e lanciato raid aerei.Colpite navi di presunta origine venezuelana. Tutto falso per Maduro, secondo il quale Trump lavora per un cambio di regime in Venezuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

