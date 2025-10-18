Trump-Zelensky non c’è accordo su missili Tomahawk a Kiev | Usa temono escalation
(Adnkronos) – "Metteremo fine a questa guerra. E' ora di un accordo". Donald Trump dispensa ottimismo prima e dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti riceve il leader di Kiev alla Casa Bianca, 24 ore dopo la lunga telefonata con Vladimir Putin. Trump, che entro un paio di settimane . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
