Trump tornano le proteste No Kings

21.00 Proteste a Washington,D.C. e in molte città degli Stati Uniti contro il presidente Trump e le sue politiche. Piazze gremite per le manifestazioni "No Kings", quelle che il Partito Repubblicano chiama raduni "Hate America" Gli organizzatori del movimento "No Kings" dicono che raduni ci saranno in oltre 2.700 località,e si aspettano milioni di partecipanti. Trump è nella sua villa a Mar-a-Lago. "Dicono che si riferiscono a me come un re.Non sono un re"ha detto in un'intervista pochi giorni fa a Fox News. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Putin chiama Trump e tornano spiragli di pace che preoccupano Zelensky e l'Ue #guerra #ucraina #russia #trump #putin #zelensky #geopolitica #nato #pace #crisinternazionale - facebook.com Vai su Facebook

#Pace in #TerraSanta: gli ostaggi tornano a casa. La guerra si chiude con la firma a #sharmelsheikh degli accordi voluti dal presidente #USA Donald #Trump. Oggi #13ottobre se ne parla a @siamonoitv2000 alle 15.15 con Gianni @riotta. In collegamento da - X Vai su X

Usa, 2.700 proteste "No Kings" contro Trump. Lui replica: "Non sono un re" - Il movimento unisce 300 sigle e sfida il tycoon: "Non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà" ... msn.com scrive

No Kings day, la gente in piazza contro Trump: "l'America non vuole re" - Risponde così Donald Trump in un'intervista a Fox News che andrà in onda domani mattina domenica 19 ottobre. Lo riporta tg.la7.it

Negli Stati Uniti protestano contro Trump - Le proteste riguardano sia politiche specifiche dell’amministrazione Trump – oltre a quelle sull’immigrazione anche sulla salute o sui diritti riproduttivi – che, più in generale, i vari modi in cui ... Come scrive ilpost.it