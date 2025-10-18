Trump risponde ai protestanti No Kings a Washington | Non sono un re

Lo slogan è “No Kings” e Donald Trump non poteva che rispondere nel suo stile alle milioni di persone che si prevedono affolleranno le piazze in tutti gli Stati Uniti per manifestare contro la direzione che il Paese ha preso sotto la presidenza del tycoon. I cortei per l’appunto si muovono all’insegna della volontà di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump risponde ai protestanti No Kings a Washington: “Non sono un re”

Scopri altri approfondimenti

Landini chiama Meloni "cortigiana di Trump", lei risponde: "Mi dà della prostituta" - X Vai su X

La Thunberg risponde a Trump che la "accusava" di avere «un problema di gestione della rabbia» - facebook.com Vai su Facebook

Manifestanti Usa in piazza per la nuova giornata 'No Kings' . Trump replica: 'Non sono un re' - Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News rispondendo a milioni di persone che scendono in piazza in tutti gli Stati Uniti all'insegna dello slogan 'No Kings'. Scrive ansa.it

No Kings: perché negli Stati Uniti stanno scendendo in piazza contro Trump - "Nessun trono, nessuna corona, nessun re": al grido di questo slogan gli americani intendono difendere il Paese dalle misure adottate dal tycoon e ritenute 'antidemocratiche'. Da msn.com

New York con Mamdani guida la riscossa anti-Trump al grido di “No Kings” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È da New York che potrebbe partire la reazione uguale e contraria al trumpismo. Come scrive italpress.com