Trump-Putin verso il vertice di Budapest Sui Tomahawk il presidente Usa gela Zelensky

Mentre si avvicina il vertice di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, la Casa Bianca si prepara a una nuova fase di negoziati sulla guerra in Ucraina, con un’attenzione particolare alla cautela militare e diplomatica. Il presidente americano ha confermato la volontà di spingere per un cessate il fuoco, pur frenando nettamente sulle richieste di Kiev di fornire i missili a lungo raggio Tomahawk, considerati una potenziale escalation nel fragile equilibrio tra le potenze in conflitto. Nel frattempo, l’incontro con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca ha mostrato un clima più disteso, ma anche la complessità di un percorso difficile verso la pace. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Trump-Putin, verso il vertice di Budapest. Sui Tomahawk, il presidente Usa gela Zelensky

