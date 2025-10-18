Trump Putin e l' incontro a Budapest la Corte penale frena | Il mandato di cattura è valido

"Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati internazionali. Il recesso non ha alcun effetto sui procedimenti in corso o su qualsiasi questione già all'esame della Corte prima della data in cui il recesso ha avuto effetto". Lo spiega all'ANSA la Corte Penale Internazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump, Putin e l'incontro a Budapest, la Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido"

"L'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!" Lo scrive Donald Trump su Trut - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno nuovamente, a Budapest, per discutere della guerra in Ucraina. Ecco di cosa hanno discusso i due presidenti durante una telefonata di oltre due ore. Su http://Startmag.it - X Vai su X

Trump, Putin e l'incontro a Budapest, la Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - "Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario ... Scrive gazzettadelsud.it

Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... ansa.it scrive

Telefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest - "Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Secondo libero.it