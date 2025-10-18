Trump non solo i missili | cosa gli ha chiesto Zelensky contro Mosca

Non solo missili, ma anche sanzioni e soldi per il gas: queste le richieste avanzate dal leader ucraino Volodymyr Zelensky nell'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Si è trattato del terzo incontro tra i due nello Studio Ovale. Nulla da fare, però, per i Tomahawk, i missili a lungo raggio che sarebbero serviti all’esercito ucraino per attaccare in profondità le fabbriche e le infrastrutture russe. Il capo della Casa Bianca ha preferito non dare il via libera per evitare di irritare il presidente russo Vladimir Putin, con cui potrebbe avvenire un incontro nei prossimi giorni a Budapest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump, non solo i missili: cosa gli ha chiesto Zelensky contro Mosca

