Trump | l’incontro con Zelensky e quelli con Putin e Xi

It.insideover.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro con Zelenzky è andato come doveva andare, con il presidente ucraino che si era presentato alla Casa Bianca con mappe dettagliate sui punti deboli dell’industria della difesa russa, cioè gli obiettivi dei Tomahawk che si aspettava di ricevere, ed è tornato a casa con le pive nel sacco. La guerra termonucleare, perché questo stava chiedendo Zelensky a Trump per conto dei suoi sponsor, può attendere. D’altronde, bastava osservare come Trump si stava preparando all’incontro per capire che dei bellicosi propositi di Zelensky non gli importava nulla: un video surreale, infatti, immortala il presidente che si rilassa ricevendo alla Casa Bianca il cantante lirico Andrea Bocelli e mette a tutto volume il suo successo “ Con te partirò “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

