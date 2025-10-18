Trump ha commutato la pena detentiva di George Santos

Venerdì sera il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver firmato una commutazione della pena che scarceri "immediatamente" l'ex deputato George Santos, vittima di scandali. "George è stato in isolamento per lunghi periodi e, a quanto pare, è stato orribilmente maltrattato. Pertanto, ho appena firmato una commutazione della pena, rilasciando George Santos dalla prigione, IMMEDIATAMENTE. Buona fortuna George, ti auguro una vita fantastica!", ha detto Trump. George Santos, 37 anni, stava scontando da meno di tre mesi una condanna a sette anni di carcere federale, dopo essere stato riconosciuto colpevole di frode telematica e furto d'identità aggravato.

