Trump gela Zelensky | Vogliamo finire la guerra senza i Tomahawk Kiev e Mosca si fermino Due ore e poi il saluto brusco

Le notizie di sabato 18 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Il presidente Usa: «Spero che si possa chiudere il conflitto senza i missili Tomahawk. Putin vuole la fine la guerra come Zelensky». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump gela Zelensky: "Vogliamo finire la guerra senza i Tomahawk. Kiev e Mosca si fermino" Due ore e poi il saluto brusco

UCRAINA | Trump gela Zelensky: "La guerra finisca senza i Tomahawk". Il tycoon esclude un vertice a tre. Zelensky: "Punto su Donald". Axios: "Incontro teso, concluso bruscamente dopo due ore e mezzo. Il presidente Usa è stato duro".

Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l'invio dei missili Tomahawk a Kiev: "Sarebbe un'escalation, ci servono per la nostra difesa". Il tycoon punta sul dialogo con Putin e annuncia un vertice di pace a Budapest

Tomahawk, Trump cambia idea e "gela" Zelensky: la ricostruzione delle ultime ore - Donald Trump non vuole più fornire missili Tomahawk a lungo raggio all'Ucraina, rivelano ad AXIOS due fonti informate dopo l'incontro tra il Presidente degli USA e Zelensky.

"Incontro teso, Trump è stato duro. Poi Zelensky ha chiamato gli alleati": i dietro le quinte del 'no' sui Tomahawk - Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere", ha scritto Trump in un post subito dopo il colloquio.

Trump gela Zelensky, "la guerra finisca senza Tomahawk". Media, "incontro teso" - Kiev, bombardato villaggio nel Kharkiv, almeno un morto Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di un bombardamento dell'esercito russo nel villaggio di Zelenyi Hai, nella region ...