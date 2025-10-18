Trump gela Zelensky | niente Tomahawk all’Ucraina
Nel corso dell’incontro andato in scena alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto a Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti non hanno intenzione di fornire missili Tomahawk all’ Ucraina: una possibilità, questa, che era stata prospettata dallo stesso presidente Usa prima del dietrofront. Zelensky: « Devo essere realista sui Tomahawk». Prima di ricevere Zelensky, Trump aveva affermato di sperare che «che non ci sia bisogno dei Tomahawk» per la fine della guerra, rimarcando che gli Stati Uniti ne «hanno bisogno» e che non possono rimanere senza. Dopo il bilaterale, in conferenza stampa Zelensky ha dichiarato che la Russia «ha paura» della potenziale consegna di missili Tomahawk al suo Paese, affermando però di dover essere « realista » sulle possibilità di ottenerli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
