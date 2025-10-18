Trump ferma i Tomahawk | Putin vuole la pace Zelensky torna a mani vuote

WASHINGTON – L’incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il magnate, svoltosi alla Casa Bianca, si è rivelato un evento dal grande apparato diplomatico ma privo di sostanza concreta. Quello che era stato annunciato come l’incontro della svolta si è risolto in un pareggio con una coreografia più adatta a un evento televisivo, dove le priorità dei due leader sono emerse in modo stridente. Da una parte, c’era un uomo che lotta per la sopravvivenza del suo Paese, e dall’altra, un uomo concentrato sulla propria immagine e sul ruolo di mediatore equidistante. L’unico a trarre un vantaggio, se ce n’è stato uno, è stato il leader russo, Vladimir Putin, con il magnate che ha fatto un chiaro passo indietro rispetto alle aspettative ucraine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump ferma i Tomahawk: “Putin vuole la pace”. Zelensky torna a mani vuote

