Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev | cresce la delusione in Ucraina

Dayitalianews.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attesa decisione che lascia Kiev con l’amaro in bocca. Delusione e frustrazione a Kiev dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la propria indisponibilità a fornire missili Tomahawk all’Ucraina. Molti cittadini e ufficiali ucraini credevano che questi armamenti potessero cambiare l’equilibrio della guerra e spingere Vladimir Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Durante un incontro a Washington con Volodymyr Zelensky, il quinto dall’inizio del 2025, Trump ha ribadito la sua posizione prudente: “Speriamo di porre fine alla guerra senza dover ricorrere ai Tomahawk. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

trump dice no ai missili tomahawk per kiev cresce la delusione in ucraina

© Dayitalianews.com - Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev: cresce la delusione in Ucraina

Altre letture consigliate

Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk a Kiev: “Ci sarebbe un'escalation. È ora di un accordo, basta sangue" - Dopo l’incontro con Zelensky alla Casa Bianca, Trump rilancia la via del negoziato e frena sulla richiesta ucraina di missili Tomahawk ... Da msn.com

"Incontro teso, Trump è stato duro. Poi Zelensky ha chiamato gli alleati": i dietro le quinte del 'no' sui Tomahawk - Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere", ha scritto Trump in un post subito dopo il colloquio. Scrive today.it

trump dice no missiliIl Wall Street Journal a Trump: “Diamo i missili Tomahawk a Kiev”. Zelensky: “La Russia li teme, ma sono realista” - Secondo fonti della delegazione ucraina citate dall’agenzia di stampa Rbc Ukraine, durante l’incontro alla Casa Bianca Zelensky ha mostrato a Trump alcune mappe con i punti deboli della Russia, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Dice No Missili