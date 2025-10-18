Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev | cresce la delusione in Ucraina

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attesa decisione che lascia Kiev con l’amaro in bocca. Delusione e frustrazione a Kiev dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la propria indisponibilità a fornire missili Tomahawk all’Ucraina. Molti cittadini e ufficiali ucraini credevano che questi armamenti potessero cambiare l’equilibrio della guerra e spingere Vladimir Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Durante un incontro a Washington con Volodymyr Zelensky, il quinto dall’inizio del 2025, Trump ha ribadito la sua posizione prudente: “Speriamo di porre fine alla guerra senza dover ricorrere ai Tomahawk. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev: cresce la delusione in Ucraina

Altre letture consigliate

Il presidente ucraino Zelensky in visita alla Casa Bianca. Trump: "Spero che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk". Il presidente Usa dice che dare i missili a lungo raggio a Kiev "sarebbe un'escalation e poi ne abbiamo bisogno p - facebook.com Vai su Facebook

Ah quindi se lo dice Trump lo può dire anche Landini . E basta su a giustificare, su. Landini e Trump sono uguali quindi? Non ci si rende conto delle cose che si scrivono - X Vai su X

Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk a Kiev: “Ci sarebbe un'escalation. È ora di un accordo, basta sangue" - Dopo l’incontro con Zelensky alla Casa Bianca, Trump rilancia la via del negoziato e frena sulla richiesta ucraina di missili Tomahawk ... Da msn.com

"Incontro teso, Trump è stato duro. Poi Zelensky ha chiamato gli alleati": i dietro le quinte del 'no' sui Tomahawk - Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere", ha scritto Trump in un post subito dopo il colloquio. Scrive today.it

Il Wall Street Journal a Trump: “Diamo i missili Tomahawk a Kiev”. Zelensky: “La Russia li teme, ma sono realista” - Secondo fonti della delegazione ucraina citate dall’agenzia di stampa Rbc Ukraine, durante l’incontro alla Casa Bianca Zelensky ha mostrato a Trump alcune mappe con i punti deboli della Russia, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it