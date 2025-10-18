Trump a Zelensky | pace con Putin stop ai Tomahawk per ora
Le parole pronunciate a Washington hanno cambiato il ritmo della guerra in Europa: il presidente Donald Trump invita Volodymyr Zelensky a cercare un’intesa con Vladimir Putin e raffredda le aspettative sui Tomahawk, evocando l’urgenza di “fermare le uccisioni”. Un messaggio che apre uno spartiacque politico e morale. Il messaggio dopo la Casa Bianca e l’eco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
