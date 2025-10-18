Trump a Zelensky | pace con Putin stop ai Tomahawk per ora

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole pronunciate a Washington hanno cambiato il ritmo della guerra in Europa: il presidente Donald Trump invita Volodymyr Zelensky a cercare un’intesa con Vladimir Putin e raffredda le aspettative sui Tomahawk, evocando l’urgenza di “fermare le uccisioni”. Un messaggio che apre uno spartiacque politico e morale. Il messaggio dopo la Casa Bianca e l’eco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

trump a zelensky pace con putin stop ai tomahawk per ora

© Sbircialanotizia.it - Trump a Zelensky: pace con Putin, stop ai Tomahawk per ora

Leggi anche questi approfondimenti

trump zelensky pace putinTrump: "Putin vuole che la guerra finisca". Zelensky: "Serve il cessate il fuoco" - Dopo il disastroso bilaterale del 28 febbraio si sta riannodando l’alleanza. Scrive lastampa.it

trump zelensky pace putinZelensky alla casa Bianca: "Putin non vuole la pace, ma la guerra finirà grazie a Trump" - Volodymyr Zelensky è arrivato alle 19:30 ora italiana, l’una e mezza alla Casa Bianca. Da tg.la7.it

trump zelensky pace putinTrump gela Zelensky alla Casa Bianca: “Spero che la guerra finisca senza i Tomahawk” - Zelensky, giunto a Washington per la sua terza visita del 2025, ha mantenuto toni concilianti: “ Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra. Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Zelensky Pace Putin