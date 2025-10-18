Truffa del Superbonus 110% Crediti per un milione di euro | frode fiscale con nove indagati

Lavori di riqualificazione mai eseguiti e un’indebita fruizione di crediti fiscali per un milione su due immobili fantasma: è lo scenario emerso dall’indagine dei Finanzieri della compagnia di Saronno, su delega della Procura di Varese. Nove le persone coinvolte, accusate a vario titolo di truffa aggravata per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, frode fiscale e altri reati tributari legati a un utilizzo illecito del Superbonus 110%. Al centro dell’inchiesta una società del settore edilizio che avrebbe emesso fatture per lavori di efficientamento energetico dichiarati ma mai realizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

