Truffa all’Inps udienza sospesa fino a febbraio

Sospesa fino al 20 febbraio l’udienza preliminare in cui è imputata la ministra Daniela Santanchè e altri quattro, tra cui il compagno Dimitri Kunz e due società del gruppo Visibilia, per il caso della truffa aggravata all’ Inps. La gup Tiziana Gueli ha "congelato" il procedimento in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbero passare da 8 mesi a un anno) sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato sull’inutilizzabilità di alcuni atti. La questione è stata posta dai legali della senatrice FdI, Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, mentre i pm si sono opposti. La data del 20 febbraio, fissata per ora dalla gup per il proseguimento del procedimento, è comunque solo indicativa per verificare lo stato del conflitto di attribuzione pendente davanti alla Corte Costituzionale, cioè se sarà arrivato materialmente il ricorso alla Consulta dopo il voto del Senato, se ci sarà stata la costituzione della Procura, parte in causa, e semmai se già sarà arrivata una decisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

