Trovato morto in auto nella zona della Pallotta a Perugia | indagini in corso
Una persona è stata trovata morta all'interno di un'autovettura in piazza Gabriele D'Annunzio, nella zona della Pallotta.Sul posto le forze dell'ordine e il personale sanitario. Al momento non trapelano notizie sulle cause del decesso, se naturali o come conseguenza di una aggressione o per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La vittima è Hekuran Cumani, 23 anni, trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università
Giovane accoltellato nella notte, trovato morto in un parcheggio