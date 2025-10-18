Trovato morto in auto nella zona della Pallotta a Perugia | indagini in corso per sospetta overdose

Una persona è stata trovata morta all'interno di un'autovettura in piazza Gabriele D'Annunzio, nella zona della Pallotta.Sul posto le forze dell'ordine e il personale sanitario. Al momento non trapelano notizie sulle cause del decesso, se naturali o come conseguenza di una aggressione o per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

