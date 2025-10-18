Trovati 800 grammi di cocaina e panetti di hashish ad Avellino sui panetti il logo di un cartone animato

Un 22enne è stato arrestato dalla Polizia ad Avellino per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati cocaina, hashish, bilancino e denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovati 800 grammi di cocaina e panetti di hashish ad Avellino, sui panetti il logo di un cartone animato

