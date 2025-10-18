Trovano 1 kg di porcini ma restano intrappolati nei boschi | fungaioli recuperati a Giaveno con l’elicottero | Video

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incidente nei boschi del Torinese, in queste settimane molto frequentati dagli appassionati della raccolta dei funghi. Ieri, 17 ottobre, due fungaioli (marito e moglie) non riucivano più a uscire dai sentieri immersi nel verde nei dintorni di Giaveno, dove avevano appena raccolto circa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

